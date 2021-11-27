Глава Всемирной медицинской ассоциации сравнил новый штамм коронавируса с Эболой

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери считает, что новый штамм коронавируса "омикрон" может стать таким же опасным, как вирус Эбола. Об этом он сказал в интервью медиагруппе Funke, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, точных данных о том, насколько опасен этот штамм, пока нет, но он, вероятно, очень быстро распространяется.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что южноафриканский штамм коронавируса "омикрон" более заразен, чем некоторые его предшественники.

В южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили десять случаев заражения новым штаммом COVID-19 под названием B.1.1.529, который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.