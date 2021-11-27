Налет ударных БПЛА Bayraktar TB2 превысил 400 тыс. часов

Налет ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar превысил 400 тыс. часов.

Как сообщили в компании Baykar, по состоянию на 26 ноября Bayraktar TB2 побил рекорд налета летательных аппаратов турецкого производства, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Беспилотник Bayraktar TB2 является лучшим в своем классе по техническим параметрам и эффективности применения в зонах боевых действий. БПЛА был принят на вооружение ВС Турции в 2014 году и первоначально использовался в разведывательных целях.

В 2015 году Baykar разработала ударную версию БПЛА.

В настоящее время ударный БПЛА Bayraktar TB2 находится на балансе вооруженных сил, жандармерии, полиции и разведслужб Турции. С 2014 активно используется в операциях, как в Турции, так и за пределами страны.