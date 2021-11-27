В Австрии 40 тыс. человек вышли на акции протеста против обязательной вакцинации

Почти 40 тысяч человек вышли в субботу в крупных австрийских городах на массовые акции протеста против ограничительных антиковидных мер и планов правительства Австрии ввести обязательную вакцинацию от нового коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на полицию сообщило Австрийское агентство печати.

До 6 тысяч человек вышли на демонстрацию в городе Клагенфурт, в Граце - до 30 тысяч человек. Демонстрация в Граце стала одной из крупнейших в этом городе с 1945 года. В Санкт-Пёльтене протестуют около 3 тысяч человек, в этом же городе произошли задержания демонстрантов.

В Австрии из-за четвертой волны пандемии и для избежания коллапса в системе здравоохранения на фоне рекордной заболеваемости COVID-19 ввели с 22 ноября по 12 декабря общенациональный локдаун для всех жителей и ограничения на выход из дома. Эти меры оказались непопулярны в австрийском обществе.

Локдаун и план введения обязательной вакцинации от COVID-19 с февраля 2022 года привели к массовым протестам с участием десятков тысяч человек по всей Австрии в минувшие выходные и падению рейтинга правящих партий. В Вене в прошедшую субботу протестовало беспрецедентное число людей. Полиция отчиталась об около 40 тысячах демонстрантов, организаторы - о 100 тысячах.