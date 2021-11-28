Ревакцинация от COVID-19 может стать ежегодной

Ревакцинация от коронавируса, вероятно, будет требоваться раз в год. Такое мнение выразил председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газетах германской редакционной группы Funke, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ревакцинация повышает иммунную защиту. Но мы пока точно не знаем, как долго она длится. Может быть, нам нужно повторять ее каждый год", - сказал он. Монтгомери высказался за то, чтобы прививочные сертификаты имели срок действия, который истекал бы в определенный момент, если гражданин не проходит своевременно ревакцинацию.

Первые прививки от коронавируса были сделаны в Германии в декабре прошлого года. Граждане, получившие их, до сих пор имеют действующие сертификаты.