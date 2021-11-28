Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 261 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире по данным на утро воскресенья выросло до 261 млн 87 тыс. 872, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 195 тыс. 232 человека.

В США выявлено 48 млн 202 тыс. 463 случаев COVID-19, умерли 776 536 пациентов. В Индии количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 572 тыс. 523, скончались 468 554 человек. В Бразилии за время пандемии зарегистрировано 22 млн 76 тыс. 863 заболевших и 614 186 случаев летального исхода.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 668,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 395 человек, Индии - 335, Бразилии - 2 861.