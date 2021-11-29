Из-за взрыва на шахте в Кемеровской области введен режим ЧС

В Кемеровской области после взрыва на шахте "Листвяжная", в результате которого погиб 51 человек, введен режим чрезвычайной ситуации.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Сергей Цивилев, оно опубликовано на сайте правительства Кузбасса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.