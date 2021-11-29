https://news.day.az/world/1409293.html Из-за взрыва на шахте в Кемеровской области введен режим ЧС
Из-за взрыва на шахте в Кемеровской области введен режим ЧС
В Кемеровской области после взрыва на шахте "Листвяжная", в результате которого погиб 51 человек, введен режим чрезвычайной ситуации.
Соответствующее постановление подписал губернатор региона Сергей Цивилев, оно опубликовано на сайте правительства Кузбасса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
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