В ЮАР не фиксируют тяжелых форм штамма Омикрон

В ЮАР пациенты, зараженные новым вариантом коронавируса Омикрон, пока не сталкиваются с осложнениями в ходе болезни. Об этом глава национального объединения медработников SAMA Анжелик Кутзее сообщила в воскресенье, 28 ноября, в интервью ряду СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По ее словам, осложнений до сих пор не было отмечено ни у одного находящегося под наблюдением пациента с этим вариантом SARS-CoV-2. Однако исследования варианта Омикрон пока на очень ранней стадии, добавила она.

Именно Кутзее первой сообщила властям ЮАР 18 ноября об обнаружении в стране нового варианта коронавируса.

Симптомы заражения вариантом Омикрон необычны, но переносятся легко, подчеркивает Кутзее.

"Чаще всего пациенты жалуются на ломоту в теле и чрезмерную усталость. Мы наблюдаем это у молодых пациентов, не у пожилых людей", - уточнила врач.

В то же время в интервью газете The Telegraph она отметила, что вероятность осложнений при заражении вариантом Омикрон есть у пожилых людей, страдающих диабетом или сердечными заболеваниями.

Лишь 6% населения ЮАР - люди старше 65 лет. Обе прививки от коронавируса в стране сделали около 24% жителей.