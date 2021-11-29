В Конго обстреляли лагерь для беженцев

В Демократической Республике Конго боевики обстреляли лагерь для беженцев в восточной провинции Итури. В результате обстрела погибли по меньшей мере 22 человека. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление Красного Креста, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Правительство обвинило в нападении вооруженную группировку Кооперация за развитие Конго (Codeco).

Отмечается, что на прошлой неделе в атаке на этот лагерь погибли 29 человек.

Ранее сообщалось, что в двух поселках на востоке ДР Конго обнаружили уже 107 тел после нападений группы Кооператива развития Конго (CODECO).