Двое заразившихся штаммом «омикрон» в Австралии были полностью вакцинированы

Двое из четырех человек, заразившихся в австралийском штате Новый Южный Уэльс штаммом "омикрон", были полностью вакцинированы от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что в настоящий момент в Австралии официально подтверждены пять случаев "омикрона", в том числе один на отдаленной Северной территории.

Один из ведущих австралийских экспертов по инфекционным заболеваниям Питер Коллиньон из госуниверситета Австралии в свою очередь призвал определить более четкие критерии для запретов на пересечение границ, карантина и других мер против пандемии, так как, по его словам, пока нет доказательств, что "омикрон" "хуже" предыдущих штаммов.