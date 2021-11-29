https://news.day.az/world/1409615.html Новые кадры мощного урагана в Стамбуле - ВИДЕО - ФОТО
Новые кадры мощного урагана в Стамбуле - ВИДЕО - ФОТО
Увеличилось число погибших и раненых в результате ураганного ветра в Стамбуле.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV, число погибших выросло до 4, а число пострадавших - до 19 человек.
Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое.
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