Новые кадры мощного урагана в Стамбуле

Увеличилось число погибших и раненых в результате ураганного ветра в Стамбуле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV, число погибших выросло до 4, а число пострадавших - до 19 человек.

Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое.