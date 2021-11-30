В Германии начались работы по строительству подводного тоннеля в Данию

Лопаты, раскрашенные в цвета двух национальных флагов - символ амбициозного инфраструктурного проекта. В Германии официально начались работы по строительству подводного тоннеля в Данию, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

18-километровый путь пройдёт под проливом Фемарн-Бельт. Время поездки между Гамбургом и Копенгагеном должно сократиться с пяти часов до двух. Движение - автомобильное и железнодорожное - должно открыться в 2029 году.

Бенни Энгельбрехт, министр транспорта Дании: "Этот тоннель важен и для Дании, и для Германии, и для всей Европы, потому что он соединяет Европу. И это прекрасный способ пересесть с самолётов на поезда".

Работы на датской стороне начались ещё в июле. Именно Копенгаген оплатит большую часть подземных и подводных работ, в то время как Берлин выложится на прокладку рельсовых путей и дорожного покрытия.

Несмотря на обещания проектировщиков работать максимально экологично, в Германии тоннель вызвал протесты активистов. Суд отклонил большинство эко-исков, но обязал восстановить донные рифы, которые будут разрушены во время строительства.

Финансисты же критикуют стоимость "проекта века": 7 миллиардов евро, по их словам, окупятся не раньше чем за 30-40 лет.