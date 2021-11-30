В японскую больницу попал привитый мужчина со штаммом «омикрон»

Мужчина, который приехал из Намибии, заразился новым штаммом COVID-19 "омикрон" и попал в больницу. Об этом сообщает издание The Japan Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Госпитализированный, как выяснилось, ранее вакцинировался против коронавирусной инфекции. При тестировании в аэропорту Нарита у 30-летнего мужчины не было каких-либо симптомов заражения.

"В ходе тестирования по прибытию у мужчины был получен положительный тест на коронавирус. Его образец был немедленно направлен на дополнительное тестирование. Сегодня был получен результат, подтверждающий наличие штамма "омикрон", - добавили в японском правительстве.

Новым штаммом был инфицирован намибийский дипломат.

Более 70 пассажиров, находящихся на борту того же самолета, что и дипломат, находятся под наблюдением врачей.

Установлено, что зараженный ранее дважды прививался от коронавируса.