В России рабочие на заводе устроили массовую драку из-за разницы в зарплатах

Полиция проверяет видео массовой драки на заводе в Московской области. Конфликт произошел еще полтора года назад, но кадры появились в Сети только сейчас, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным ютуб-блогера Андрея Трофимова, конфликт произошел на заводе "Экоокна" в подмосковном Бужаниново.

На кадрах видно, что участниками драки стали несколько десятков человек. Что стало причиной конфликта - на данный момент неизвестно.

По информации блогера, рабочие могли подраться из-за того, что кому-то заплатили больше, а кому-то - меньше.