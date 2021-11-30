https://news.day.az/world/1410022.html В России рабочие на заводе устроили массовую драку из-за разницы в зарплатах - ВИДЕО
В России рабочие на заводе устроили массовую драку из-за разницы в зарплатах - ВИДЕО
Полиция проверяет видео массовой драки на заводе в Московской области. Конфликт произошел еще полтора года назад, но кадры появились в Сети только сейчас, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По данным ютуб-блогера Андрея Трофимова, конфликт произошел на заводе "Экоокна" в подмосковном Бужаниново.
На кадрах видно, что участниками драки стали несколько десятков человек. Что стало причиной конфликта - на данный момент неизвестно.
По информации блогера, рабочие могли подраться из-за того, что кому-то заплатили больше, а кому-то - меньше.
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