Петербуржец решил выгулять собаку из окна машины

Выгуливающего собаку из окна машины водителя заметили в Санкт-Петербурге. Видео с животным опубликовали очевидцы в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах видно, как пес на поводке бежит по заснеженной дороге вслед за машиной хозяина.

В комментариях под роликом осудили петербуржца и сочли его поведение издевательством над животным.

"Водитель волочил собаку, иногда она чуть под колеса его же автомобиля не попадала, иногда на встречный поток вылетала", - отметил очевидец.

Судя по видео в соцсетях владельца собаки, мужчина и раньше издевался над своим питомцем. На одном из роликов он удерживает лапы собаке несколько секунд, из-за чего пес не может двигаться.