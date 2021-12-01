Петербуржец решил выгулять собаку из окна машины - ВИДЕО
Выгуливающего собаку из окна машины водителя заметили в Санкт-Петербурге. Видео с животным опубликовали очевидцы в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На кадрах видно, как пес на поводке бежит по заснеженной дороге вслед за машиной хозяина.
В комментариях под роликом осудили петербуржца и сочли его поведение издевательством над животным.
"Водитель волочил собаку, иногда она чуть под колеса его же автомобиля не попадала, иногда на встречный поток вылетала", - отметил очевидец.
Судя по видео в соцсетях владельца собаки, мужчина и раньше издевался над своим питомцем. На одном из роликов он удерживает лапы собаке несколько секунд, из-за чего пес не может двигаться.
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