Гендиректор Qatar Airways призвал Airbus признать наличие дефектов в их самолетах

Генеральный директор компании Qatar Airways ("Катарские авиалинии") Акбар Аль Бакер призвал европейскую авиастроительную компанию Airbus признать наличие дефектов на поверхности фюзеляжей их самолетов модели A350, исключив покупку катарской авиакомпанией широкофюзеляжных самолетов Airbus в будущем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Qatar Airways не может стоять в стороне [от этой проблемы], мы должны решить ее. [Компания] Airbus [этими дефектами] нанесла значительный ущерб нашим операциям, [связанным с] широкофюзеляжными самолетами", - заявил Аль Бакер во вторник в интервью британской отраслевой дискуссионной площадке Aviation Club UK ("Авиационный клуб Соединенного Королевства"). Он отметил, что его компания не обладает информацией, связаны ли повреждения фюзеляжей A350 с истечением срока их летной годности, также подтвердив, что Qatar Airways недавно "посадила" 20 дальнемагистральных самолетов этой модели в связи с этой проблемой.

По информации Аль Бакера, в Airbus на настоящий момент "работают над поиском решения" для устранения неполадок в A350.