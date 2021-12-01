После урагана Турцию накрыл снегопад

В Турции после разрушительного урагана, забравшего жизни по меньшей мере шесть человек, начались снегопады, которые привели к огромным автомобильным пробкам. Об этом сообщает телеканал CNN Türk, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Снег выпал на северо-западе страны. Движение транспорта по дорогам провинций Эрзурум, Эрзинджан и Ардаган затруднено. Десятки транспортных средств застряли на дороге Эрзинджани. Для того, чтобы вызволить автомобили, понадобилась спецтехника.

Дорожные службы еле справляются с чисткой автодорог от снега.

Метеорологи предупреждают об ухудшении погодных условий - прогнозируются снегопады и снижение температуры воздуха в Центральном и Восточном Причерноморье.