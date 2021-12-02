https://news.day.az/world/1410759.html Взрыв авиабомбы в Мюнхене - ВИДЕО
Взрыв авиабомбы в Мюнхене - ВИДЕО
В Германии по меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва авиационной бомбы времен Второй мировой войны, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Инцидент произошел на строительной площадке концерна Deutsche Bahn недалеко от железнодорожной станции Доннерсбергербрюке в Мюнхене.
На место происшествия прибыли многочисленные пожарные машины, два вертолета, и десятки сотрудников аварийно-спасательных служб. Один из раненных, как сообщается, получил тяжелые травмы.
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