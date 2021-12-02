Во Франции разрабатывают способ бороться с чрезмерным выловом рыбы

Исследователи из IFREMER в Лорьяне, портовом городе на северо-западе Франции, возможно, нашли способ бороться с чрезмерным выловом рыбы. Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, они создали интеллектуальную сеть, способную сортировать рыбу ещё до того, как её доставят на борт лодки. Устройство оснащено камерами и датчиками. Эти изображения были сделаны во время испытаний в открытом море.

"Здесь мы можем видеть, например, в синем цвете всю ставриду, которую видит на изображении искусственный интеллект, а в розовом - все сардины, - объясняет исследователь Жюльен Симон. - Рыбак может быть проинформирован в режиме реального времени и настроить нужным образом трал".

По данным Агентства ООН по продовольствию и сельскому хозяйству, ежегодно в море выбрасывается 20 млн тонн рыбы, или около 25% от общего улова. Уровень выброса варьируется в зависимости от вида: от 22% для сардин до 41% для норвежских лобстеров.

"Я не заинтересован в том, чтобы рыба была на палубе и сортировалась, когда она уже умерла, поэтому я предпочитаю сортировать ее на дне, так что этот проект интересен, потому что так мы всегда знаем, что попадает в сеть", - говорит Эрик Гиньес, владелец рыболовной компании APAK.

Ещё одно важное достижение - донный трал, который поднимается, чтобы не повредить морское дно и не вылавливает виды, которые не интересуют рыбаков. Но эти разработки пока стоят слишком дорого, что недоступно французским рыбакам, уже находящимся в затруднительном положении из-за конфликта с Великобританией в области рыболовства.