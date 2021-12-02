https://news.day.az/world/1410851.html Населению Афганистана предрекли голод и тяжелые дни зимой
Населению Афганистана предрекли голод и тяжелые дни зимой
Большая часть населения Афганистана столкнется с голодом зимой. Такое развитие ситуации в стране предрек афганский посол в России Саид Тайеб Джавад в интервью агентству ТАСС, передает Day.Az.
По словам дипломата, после захвата власти боевиками радикального движения "Талибан" для жителей республики настали тяжелые дни. "Мы сталкиваемся с острой нехваткой продовольствия и крахом экономики, отчаянием, безнадежностью", - рассказал он.
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