Населению Афганистана предрекли голод и тяжелые дни зимой

Большая часть населения Афганистана столкнется с голодом зимой. Такое развитие ситуации в стране предрек афганский посол в России Саид Тайеб Джавад в интервью агентству ТАСС, передает Day.Az.

По словам дипломата, после захвата власти боевиками радикального движения "Талибан" для жителей республики настали тяжелые дни. "Мы сталкиваемся с острой нехваткой продовольствия и крахом экономики, отчаянием, безнадежностью", - рассказал он.