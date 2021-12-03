Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на время Игр в Пекине

Генеральная ассамблея ООН приняла в четверг резолюцию об олимпийском перемирии на время зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С гордостью представляю резолюцию об олимпийском перемирии. Спасибо всем за согласованное одобрение на Генеральной ассамблее при подавляющей поддержке 173 стран, - говорится в записи в Twitter постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня. - Китай придает важное значение зимним Олимпийским и Паралимпийским играм. Пекин готов принять [гостей] со всего мира".

Текст резолюции зачитал член МОК и постоянный наблюдатель от МОК при ООН Луис Альберто Морено от имени президента комитета Томаса Баха на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает пресс-служба МОК. "Позвольте мне передать всем членам Генеральной ассамблеи лучшие пожелания от лица президента МОК Томаса Баха, который хотел бы присутствовать здесь, однако не смог из-за ситуации с пандемией. Принимая эту резолюцию, вы поддерживаете миссию Олимпийских игр по объединению лучших атлетов со всего мира, без дискриминации, но в мирной борьбе, полной уважения. Эта связь нашего общества особенно актуальна в нашем полярном мире. И мы сможем выполнить эту миссию только в том случае, если Игры станут превыше всех политических, культурных и других различий, если они остаются политически нейтральными и не становятся инструментом для достижения политических целей", - сказал Морено.

"Хочу выразить благодарность организационному комитету Олимпийских игр в Пекине, который готовит прекрасные Игры. Все недавние тестовые мероприятия подтвердили выдающееся состояние подготовки. Пандемия и прочие вызовы научили нас одному: мы можем идти вместе, только если будем работать сообща, потому мы и приняли новый девиз Игр: "Быстрее, выше, сильнее - вместе". В этом олимпийском духе я приглашаю вас принять эту резолюцию, чтобы вместе выполнить миссию Олимпиады по объединению мира", - добавил Морено.

В документе под названием "Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов" содержится призыв к странам соблюдать олимпийское перемирие в период, начинающийся за семь дней до старта зимних Олимпийских игр и заканчивающийся через семь дней после закрытия зимних Паралимпийских игр, а также обеспечить безопасный проезд, доступ и участие спортсменов, должностных и всех других аккредитованных лиц.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.