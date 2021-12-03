Власти Нью-Йорка полагают, что омикрон-штамм коронавируса уже распространяется в городе. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении мэрии Нью-Йорка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая, что зараженный омикрон-штаммом, выявленный в Миннесоте, посещал конференцию в Нью-Йорке, мы должны исходить из того, что этот штамм уже распространяется в нашем городе", - отмечается в заявлении.

В нем уточняется, что речь идет о конференции AnimeNYC, которая прошла в Нью-Йорке 19-21 ноября.

Власти города вновь призвали нью-йоркцев пройти вакцинацию и носить маски в помещениях и общественных местах. О локдауне на данный момент речь пока не идет.

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 в США был зафиксирован в среду в штате Калифорния. Пациент, у которого обнаружено заражение омикрон-штаммом, вернулся в США из поездки в ЮАР 22 ноября. Положительный тест он сдал 29 ноября. В Центрах по контролю и профилактике заболеваний подчеркнули, что пациент с омикрон-штаммом был полностью вакцинирован от коронавируса и сейчас находится на изоляции. Он испытывает слабовыраженные симптомы заболевания.

Второй в США случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в четверг у жителя штата Миннесота, не выезжавшего за пределы Соединенных Штатов. Он также был вакцинирован.