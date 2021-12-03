Оштрафован Кабмин Великобритании

Кабинет министров Великобритании оштрафовали на 500 тысяч фунтов стерлингов за раскрытие адресов получателей новогодних наград, среди которых были Элтон Джон и бывший лидер Консервативной партии Иен Дункан Смит. Об этом сообщает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Кабмин Великобритании опубликовал в интернете файл, содержащий имена и адреса более тысячи человек из списка лауреатов года.

Решение о штрафе вынесло британское Управление комиссара по информации.

"Самоуспокоенность правительства и неспособность снизить риск утечки данных означали, что сотни людей потенциально подвергались риску мошенничества с использованием личных данных и угроз их личной безопасности", - говорится в сообщении управления.

Информация с данными Элтона Джона и Дункана Смита была доступна онлайн в течение 21 минуты и ее просмотрели 3872 раза.