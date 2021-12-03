Польша планирует начать вакцинацию детей

В Польше с середины декабря планируют начать вакцинацию против коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает Укринформ, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Об этом в Сейме Польши заявил заместитель главы министерства здравоохранения Вальдемар Краска.

"Мы планируем, что к этому времени появится вакцина, предназначенная для этой возрастной группы", - сообщил Краска.

Он также сообщил, что правительство намерено ввести обязательное тестирование на COVID-19 в группах с высоким риском инфицирования.