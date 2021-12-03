Коронавирус в мире

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы выросло до 264 231 311, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 234 732 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 48 832 268 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 785 910.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 615 757. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 470 115 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 118 782 заболевших, из них умерли 615 179 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 673,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 416 человек, в Индии - 336, в Бразилии - 2 865.