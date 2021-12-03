Красный крест призвал наращивать темпы вакцинации

Появление и распространение омикрон-варианта коронавируса наглядно демонстрирует уязвимость мирового сообщества перед инфекцией, когда процесс массовой вакцинации не налажен, для преодоления пандемии совершенно необходимо вакцинировать десятки миллионов людей в зонах конфликтов и других труднодоступных районах. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы подразделения Международного комитета Красного Креста (МККК) по реагированию на COVID-19 Эсперансы Мартинес, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Несправедливое распределение вакцин касается нас всех. Появление варианта "омикрон" ясно показывает, насколько мы все уязвимы, когда значительная часть населения мира остается невакцинированной. Если мы хотим справиться с пандемией COVID-19, совершенно необходимо вакцинировать десятки миллионов людей, живущих в зонах конфликтов и в других труднодоступных районах", - указала она.

Мартинес обратила внимание, что, по оценкам ведомства, в настоящее время более ста миллионов человек живут в районах, контролируемых негосударственными вооруженными группами, и остаются вне кампаний по вакцинации, которые проводят министерства здравоохранения.

"Переговоры с вооруженными группами нередко занимают много времени и имеют деликатный характер. Вакцинация населения в таких районах - дело непростое и достаточно щекотливое. Но она необходима, - подчеркнула представитель МККК. - Как нам получить туда доступ? Как не допустить того, чтобы эти люди остались неохваченными вакцинацией и, следовательно, уязвимыми для новых вариантов коронавируса? Для этого нужны решительные коллективные усилия в планетарном масштабе".

Мартинес выразила убежденность, что стремительное распространение по миру омикрон-штамма показывает, как "важно повысить уровень вакцинации повсеместно, чтобы снизить риск для работников здравоохранения и для населения", а также вероятность появления новых вызывающих озабоченность вариантов. "Вакцинация людей в зонах конфликтов - мера, необходимая, чтобы положить конец пандемии. Мы должны также вакцинировать лиц, содержащихся под стражей, и людей, переселяющихся в новые места, - продолжила она. - Роль МККК в рамках этой сложной задачи - поддержать органы здравоохранения и национальные общества Красного Креста или Красного Полумесяца в претворении в жизнь национальных планов вакцинации".