Еще 11 тел достали за несколько спусков из шахты "Листвяжной"

Спасатели на шахте "Листвяжная" совершили сразу несколько спусков и смогли поднять тела 12 погибших: 11 из них шахтёры и один горноспасатель. Высочайшая концентрация метана несколько дней не позволяла продолжить поисковую операцию, поскольку была угроза нового взрыва.

Это уже не первый спуск спасателей за сегодня, перед отправкой на глубину они проверяют всё снаряжение, от баллонов с кислородом до фонарей. Условия работы сложные, и всё должно быть исправно, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Звено спасателей только что спустилось в один из входов шахты "Листвяжная". На глубине ведутся поисковые работы. Смены длятся от 2,4 и даже 8 часов! Спасатели не останавливают работы ни на минуту. Главная задача найти всех, кто остался под землёй. Сегодня на поверхность подняли ещё 12 тел шахтеров. Но обследовать всю шахту пока не получается.

Несмотря на то что газовая обстановка стабилизировалась, всё равно сохраняется риск нового взрыва. Спасатели проверяют каждый вход в шахту. Даже в тех штреках, которые давно не используются, могут быть погибшие горняки. Пока идёт работа, люди несут цветы к обелискам памяти.

Сегодня по всему Кузбассу - траурные акции. Люди собрались у памятников шахтёрам по всему региону в 8:21. Это время, когда прогремел взрыв на шахте, унёсший жизнь 51 человека. Среди жертв шахтёры и спасатели. В некоторых семьях до сих пор не знают, когда смогут проститься с близкими.

"Вчера с Цивилёвым беседовали, что в ближайшие дни должны! Вчера трое передали, достали вечером троих. Там же список, где он был. Считаю, что неопознанных надо вперёд, так их надо ещё опознать", - рассказал Юрий Савчинский РЕН ТВ.

Родные погибших говорят, техника безопасности в шахте практически отсутствовала, в том числе на самых сложных участках - в забое и лаве.

"Да все нарушения там были, это по телевидению всё сказали, какие нарушения были. И сын приходил ко мне часто и говорил, какие нарушения! Кто верит нам, шахтёрам?" - сообщила Галина Гуляева.

Всё, о чём говорили друг с другом шахтёры, подтвердилось после масштабной проверки генпрокуратуры. Когда о её результатах доложили президенту, стало понятно: глаза на систематические нарушения закрывали в Ростехнадзоре, а это прямая обязанность ведомства - контролировать безопасность. И к руководству шахты тоже много серьёзных вопросов.

"Прокуратура и СК дадут правовую оценку действиям всех должностных лиц. Я услышал, что вы сказали. Совет директоров-то как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности? Или только деньги считает? Никаких огульных обвинений и наездов, как в народе говорят, никто допускать не будет. Но все-таки фальсифицировались данные. Ведь кто-то это делал? Зачем? Зачем? Результат-то какой, трагический! Теперь все сидим и головы опустили", - отметил на совещании президент РФ Владимир Путин.

Но шахтёров, кто выжил, а потом рассказал журналистам о неисправных источниках питания, нерабочих датчиках измерения уровня метана и проблемах с индивидуальными средствами защиты, руководство шахты после таких интервью уволило. Сейчас это говорят близкие горнорабочих.

"Мне знакомые звонили, кто интервью давали, просто заочно уже уволили! Приезжай рассчитывайся, ты здесь больше не работаешь", - рассказал Иван Иванов.

Это при том, что, несмотря на все перечисленные нарушения, работу никто не прекращал - шахтёры спускались в забой.