Еще в шести американских штатах выявили "омикрон"

Штамм коронавируса "омикрон" был выявлен еще в шести американских штатах, сообщает The New York Times со ссылками на местные власти.

Об обнаружении нового варианта 3 декабря объявили штаты Нью-Джерси, Мэриленд, Миссури, Небраска, Пенсильвания и Юта, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Ранее "омикрон" был зафиксирован в Калифорнии, Колорадо, Миннесоте, Нью-Йорке, а также на Гавайях.

На данный момент, как заявила на брифинге в Белом доме глава американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски, преобладающим штаммом в США остается "дельта". Сообщается, что CDC расследует возможные случаи появления варианта "омикрон" в других штатах страны.

В общей сложности 15 случаев "омикрона" выявлено в Канаде, в том числе у ребенка в возрасте до 12 лет, который недавно путешествовал по Южной Африке, сообщили канадские медики.