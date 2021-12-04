В России локомотив столкнулся со скорой на ж/д переезде

В Комсомольске-на-Амуре произошло ДТП на железнодорожном переезде.

Как стало известно РЕН-ТВ, в районе населенного пункта Новый мир локомотив столкнулся с каретой скорой помощи, передает Day.Az.

В результате аварии погиб один человек, еще двое находятся в больнице в бессознательном состоянии.

В Сети появились кадры с места ДТП.