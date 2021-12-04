https://news.day.az/world/1411668.html В России локомотив столкнулся со скорой на ж/д переезде - ВИДЕО
В России локомотив столкнулся со скорой на ж/д переезде - ВИДЕО
В Комсомольске-на-Амуре произошло ДТП на железнодорожном переезде.
Как стало известно РЕН-ТВ, в районе населенного пункта Новый мир локомотив столкнулся с каретой скорой помощи, передает Day.Az.
В результате аварии погиб один человек, еще двое находятся в больнице в бессознательном состоянии.
В Сети появились кадры с места ДТП.
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