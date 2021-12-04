https://news.day.az/world/1411696.html Масштабные протесты против коронавирусных ограничений в Мельбурне - ВИДЕО
Масштабные протесты против коронавирусных ограничений в Мельбурне - ВИДЕО
В Мельбурне, как обычно в выходные, полгорода протестует против коронавирусных ограничений, локдауна и жестких условий пребывания в созданных по континенту карантинных лагерях.
Соответствующими кадрами поделился Telegram-канал "Свежести", передает Day.Az.
Представляем вниманию читателей эти видео:
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