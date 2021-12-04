Масштабные протесты против коронавирусных ограничений в Мельбурне

В Мельбурне, как обычно в выходные, полгорода протестует против коронавирусных ограничений, локдауна и жестких условий пребывания в созданных по континенту карантинных лагерях.

Соответствующими кадрами поделился Telegram-канал "Свежести", передает Day.Az.

Представляем вниманию читателей эти видео: