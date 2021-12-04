В России снова рост суточных заражений COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 32 974 новых случая COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 769 011. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в субботу, 4 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Днем ранее в стране зафиксировали 32 930 заражений.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (3356), Санкт-Петербурге (2528) и в Московской области (2075). Меньше всего - в Чукотском автономном округе (5 случаев), Ненецком автономном округе (12 случаев) и в Республике Калмыкия (24 случая).

За сутки скончались 1215 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 280 072 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 35 182, общий - 8 471 813.

По состоянию на 3 декабря, уровень коллективного иммунитета достиг 53,7 процента. Двумя компонентами вакцины от COVID-19 привито 63 961 690 россиян.