https://news.day.az/world/1411840.html Полицейские застрелили палестинца, ранившего ножом израильтянина в Иерусалиме
Полицейские застрелили палестинца, ранившего ножом израильтянина в Иерусалиме
Израильские полицейские застрелили в субботу палестинца, ранившего ножом израильтянина в Старом городе Иерусалима. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"У Дамасских ворот [Старого города Иерусалима] вооруженный ножом палестинец нанес ранение израильтянину. Полицейские нейтрализовали нападавшего ответным огнем", - говорится в заявлении.
По данным радио Kan, нападавший в результате полученных ранений умер. Пострадавший израильтянин госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное, указывает радиостанция.
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