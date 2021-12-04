Полицейские застрелили палестинца, ранившего ножом израильтянина в Иерусалиме

Израильские полицейские застрелили в субботу палестинца, ранившего ножом израильтянина в Старом городе Иерусалима. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У Дамасских ворот [Старого города Иерусалима] вооруженный ножом палестинец нанес ранение израильтянину. Полицейские нейтрализовали нападавшего ответным огнем", - говорится в заявлении.

По данным радио Kan, нападавший в результате полученных ранений умер. Пострадавший израильтянин госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное, указывает радиостанция.