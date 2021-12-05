Саудовская Аравия и Франция создадут механизм оказания гуманитарной помощи Ливану

Власти Саудовской Аравии и Франции договорились о создании совместного механизма для оказания гуманитарной помощи народу Ливана. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Эр-Рияда и Парижа по итогам визита в королевство французского президента Эмманюэля Макрона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Стороны указали на важность поддержания безопасности и стабильности в Ливане и договорились продолжать консультации по всем актуальным в этой связи вопросам, а также создать саудовско-французский механизм для оказания гуманитарной помощи в рамках абсолютно прозрачной структуры, что <...> в сотрудничестве с дружественными и союзными странами поможет облегчить страдания ливанского народа", - цитирует документ Саудовское агентство печати.

В этой связи Саудовская Аравия и Франция считают важным, чтобы "ливанское правительство проводило всеобъемлющие реформы, которые охватывали бы все сферы жизни, особенно финансы и энергетику, боролось с коррупцией и осуществляло пограничный контроль".

Ранее Макрон и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонную беседу с премьер-министром Ливана Наджибом Микати. Глава ливанского кабмина назвал состоявшийся диалог "важным шагом" на пути к нормализации отношений между Бейрутом и арабскими странами Персидского залива.

Саудовская Аравия стала последней остановкой в ближневосточном турне президента Франции. 3 декабря он посетил с визитом Катар и Объединенные Арабские Эмираты, где встретился с представителями руководства этих стран и подписал ряд двусторонних соглашений.

Ситуация в Ливане

Ливан уже около двух лет переживает тяжелейший финансово-экономический кризис, охвативший все сферы. Пандемия и взрыв в порту Бейрута в 2020 году только усугубили его. На фоне финансового коллапса значительно выросли цены на основные товары.

По данным Всемирного банка, за чертой бедности к началу 2021 года оказалось более 60% населения республики. В стране ощущается острая нехватка мазута и бензина, остановлены две крупные электростанции, подача электричества в города страны сократилась до четырех часов в сутки. В больницах катастрофически не хватает медицинских препаратов, из-за острого дефицита лекарств многие аптеки закрылись.