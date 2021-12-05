Британия ввела обязательный карантин в гостиницах за свой счет для прибывающих из Нигерии

Великобритания внесла Нигерию в список стран, по приезде из которых необходимо соблюдать обязательный десятидневный карантин в специальных гостиницах за свой счет. Об этом в субботу сообщил глава Минтранса Соединенного Королевства Грант Шэппс в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В целях защиты системы общественного здравоохранения Нигерия будет внесена в красный список с 04:00 (08:00 по бакинскому времени) 6 декабря. Если вы посещали Нигерию в последние 10 дней и прибудете [в Великобританию] после обозначенного времени, то вы обязаны забронировать карантинный отель", - указал он.

Шэппс также отметил, что с 7 декабря все пассажиры, приезжающие в Англию, должны будут предоставить тест на коронавирус, взятый не позднее 48 часов до прибытия в страну. Однако данная мера не повлияет на правила въезда в Англию для россиян, поскольку РФ и так находилась в списке государств, прибывающие из которых перед вылетом обязаны сдавать анализ на коронавирус.

Из-за распространения омикрон-штамма коронавируса власти королевства ранее объявили, что с 30 ноября все въезжающие в страну будут обязаны сдавать ПЦР-тест по приезде в страну и самоизолироваться до получения его результата. Великобритания также внесла в красный список 10 государств Африки, прибывшим из них необходимо соблюдать правила изоляции в специальных гостиницах за свой счет. Кроме того, с 30 ноября снова начал действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте, магазинах и супермаркетах.

Согласно последним данным Агентства по безопасности в области здравоохранения Великобритании, всего в королевстве выявлен 191 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса (160 в Англии, 30 в Шотландии и один в Уэльсе). На этом фоне власти призвали британцев не откладывать поход за бустерной дозой вакцины от коронавируса. Премьер-министр Борис Джонсон, сделавший третий укол 2 декабря, заявил, что программа ревакцинации - это самый лучший способ "избежать введения дополнительных коронавирусных ограничений в рождественский период". В настоящий момент бустерную вакцинацию, стартовавшую с 16 сентября, прошли 19,8 млн жителей королевства (примерно 30% всего населения).