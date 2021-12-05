В ЕС оценили сокращение поставок российского газа

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил что в октябре и ноябре поставки российского газа в Евросоюз сократились на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Заявление прозвучало на международной конференции "Средиземноморские диалоги", организованной Итальянским институтом международных политических исследований при поддержке внешнеполитического ведомства страны.

Джентилони отметил, что ЕС получает в полном объеме газ из Норвегии и Алжира.