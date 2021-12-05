В Италии могут начать прививать от ковида детей младше 5 лет

Вакцинация от коронавируса детей младше пяти лет может начаться в Италии в первой половине 2022 года. Об этом сообщил в субботу в эфире телеканала Sky tg24 президент Итальянского агентства по лекарствам (Aifa) Джорджо Палу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это вполне вероятно", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста. Палу добавил, что американские фармацевтические компании Moderna и Pfizer "уже проводят эксперименты с [вакцинацией] самых маленьких детей". "Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев", - указал эксперт.

16 декабря в Италии начнут делать прививки детям от пяти до 11 лет. Речь идет о двух дозах препарата американской компании Pfizer, разработанного совместно с компанией BioNTech, которые будут вводиться с интервалом в три недели. Детская доза равна трети взрослой. За иммунизацию детей младше 12 лет высказываются многие специалисты, включая Итальянское общество педиатров. Директор генуэзской клиники инфекционных заболеваний госпиталя "Сан-Мартино" Маттео Бассетти сообщил ранее в беседе с корреспондентом ТАСС, что после одобрения регулятором принимать решение о вакцинации детей будут родители по согласованию с педиатрами.

Aifa рекомендовало прививать детей от коронавируса на основании решения Европейского агентства лекарственных средств 25 ноября. В стране полностью иммунизировано почти 85% населения старше 12 лет. Власти надеются достигнуть уровня 90% к концу этого года.