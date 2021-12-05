Турция направила гуманитарную помощь на границу Беларуси и Польши

Турецкое общество Красного полумесяца (Türk Kızılay) направило груз гуманитарной помощи беженцам и нелегальным мигрантам, скопившимся на границе Беларуси и Польши, сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В состав груза включены обогреватели, матрацы, одеяла, подушки, спальные мешки, средства индивидуальной защиты.​​​​​​​

В Турецком обществе Красного полумесяца сообщили, что в зависимости от обращений могут быть сформированы новые грузы для нужд нелегальных мигрантов.

В церемонии отправки грузовика из Стамбула в Беларусь приняли участие заместители гендиректоров Türk Kızılay Альпер Кучюк и Ибрагим Озер, а также представители Международного комитета Красного Креста (МККК).