Директор израильской разведки отправится в США

Директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа в воскресенье должен совершить визит в США для переговоров с высокопоставленными представителями американской администрации по проблеме Ирана. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает Times of Israel.

По данным израильских СМИ, Барнеа будет убеждать руководство США не заключать промежуточного соглашения с Тегераном, которое не предусматривало бы полного возвращения Ирана к полному соблюдению всех условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Вместо этого директор "Моссада" будет добиваться международной поддержки жестких санкций против Тегерана.

Как следует из публикации, Барнеа также подчеркнет, что Израиль продолжит противодействовать ядерной активности Тегерана, даже если удастся добиться сделки с Ираном.

Позднее США также должен будет посетить глава Минобороны Израиля Бенни Ганц, причем в центре внимания его переговоров также, по всей видимости, будет Иран.