Глава ВОЗ раскритиковал ограничившие авиасообщение с югом Африки страны

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус раскритиковал государства, которые установили ограничения на прямое авиасообщение со странами юга Африки из-за омикрон-штамма COVID-19.

Он написал об этом в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава ВОЗ назвал тревожным тот факт, что в некоторых государствах у прибывающих не признают отрицательные результаты тестов на коронавирус, сделанные в их родных странах.

"По-прежнему вызывает разочарование то, что некоторые страны продолжают блокировать прямые авиарейсы из южной части Африки из-за омикрон-варианта", - написал Гебрейесус.

Он добавил, что ученые и технологический опыт в африканских странах заслуживают уважения. По его словам, они готовы делиться информацией, включая данные об омикрон-варианте. Такой подход помогает обеспечить "более безопасный мир для всех людей повсюду", заключил Гебрейесус.