Омикрон-штамм снова выявили у вакцинированного путешественника

Первый случай заражения омикрон-штамм коронавируса впервые выявлен в Аргентине, зараженным оказался полностью вакцинированный путешественник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики, передает Day.Az.

"5 декабря Национальная контрольная лаборатория подтвердила первый случай заражения штаммом "омикрон" в Аргентине у путешественника, следовавшего из ЮАР", - отметили в министерстве.

Ведомство уточнило, что гражданин вернулся из ЮАР через США 30 ноября. Оба теста, которые он сделал до вылета и по прилете, показали отрицательный результат. Все это время он находился на карантине, 2 декабря он сделал повторный тест, который показал положительный результат.

По данным Минздрава, путешественник был полностью привит от коронавируса, сейчас у него нет симптомов болезни.

3 декабря сообщалось, что гражданин Греции, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, был полностью вакцинирован от COVID-19. 60-летний бизнесмен прибыл из Южной Африки на Крит через одну из европейских стран.