В Норвегии более 10 человек заразились Омикроном

В столице Норвегии, Осло, у 120 человек был подтвержден коронавирус после посещения ресторана в центре города. Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщил телеканал NRK, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По имеющимся данным, большинство зараженных (около 70 человек) - это участники предрождественской корпоративной вечеринки, организованной компанией Scatec 26 ноября. Остальные инфицированные находились в заведении в тот же вечер.

При этом результаты секвенирования показали, что 13 посетителей заразились штаммом CОVID-19 Омикрон. Предполагается, что таких случаев в разы больше, поскольку изучение биоматериалов продолжается.

Напомним, в Норвегии от коронавируса привиты 70% населения в возрасте от 12 лет. Несмотря на это и на ужесточение карантинных ограничений со 2 декабря, число случаев заражения растет. У CОVID-больных среди прочих диагностируют новый штамм Омикрон.