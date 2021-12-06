https://news.day.az/world/1412362.html Британский эксперт допустила, что следующая пандемия может быть более опасной

Британский эксперт допустила, что следующая пандемия может быть более опасной

В мире, 6 декабря 2021 16:25 206
Британский эксперт допустила, что следующая пандемия может быть более опасной
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Следующая пандемия может быть даже более опасной, чем нынешняя, которая вызвана распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник заявила профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, выступая на симпозиуме в Лондоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нынешняя пандемия - это не последний случай, когда вирус угрожает нашей жизни. Правда состоит в том, что следующая эпидемия может быть хуже. Вирус может быть более заразным, смертоносным или же и тем, и другим сразу", - сказала она. "Мы не должны допустить ситуации, когда не выделяются средства для подготовки к пандемиям, учитывая то, через что мы прошли, включая огромные экономические потери. Мы должны сохранить достигнутые за это время успехи и приобретенные знания", - отметила Гилберт, выступление которой транслировала вещательная корпорация Би-би-си.

Говоря об омикрон-штамме коронавируса, эксперт отметила, что мутации в шиповидном белке этого варианта могут способствовать более быстрой передаче инфекции. Кроме того, по словам профессора, применяемые вакцины гипотетически могут терять свою эффективность в том, что касается предотвращения заражения омикрон-штаммом. "Пока мы не знаем об этом вирусе больше, нужно быть осторожными и принимать меры по борьбе с распространением нового варианта", - подчеркнула она. В то же время Гилберт выразила мнение, что действующие вакцины от коронавируса по-прежнему могут быть эффективны при предотвращении тяжелого течения заболевания.

 

59-летняя Гилберт работает в Оксфордском университете с 2004 года. Она руководила работой по созданию вакцины от коронавируса, произведенной университетом совместно с британо-шведской компанией AstraZeneca. В июне текущего года в знак признания научных достижений Гилберт получила рыцарский титул от королевы Великобритании Елизаветы II.

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