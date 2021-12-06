https://news.day.az/world/1412461.html Масштабный пожар газопровода в Тегеране - ВИДЕО
Масштабный пожар газопровода в Тегеране - ВИДЕО
Взрыв привел к масштабному пожару газопровода на юго-западе Тегерана. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник телерадиовещательная корпорация IRIB.
Причиной могло стать повреждение трубы во время ремонтных работ. Опубликованы кадры с места событий, на которых видны высокие языки пламени. На месте работают пожарные службы.
Информация о пострадавших не приводится.
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