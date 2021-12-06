Масштабный пожар газопровода в Тегеране

Взрыв привел к масштабному пожару газопровода на юго-западе Тегерана. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник телерадиовещательная корпорация IRIB.

Причиной могло стать повреждение трубы во время ремонтных работ. Опубликованы кадры с места событий, на которых видны высокие языки пламени. На месте работают пожарные службы.

Информация о пострадавших не приводится.