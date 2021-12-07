В Тегеране тысячи людей остались без газа

Пожар на газопроводе в Шахабадском районе Тегерана оставил без газа более трех тысяч жителей столицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил представитель Тегеранской газовой компании Амиргусейн Джавидан.

"Работы по ремонту газопровода продолжаются, и в ближайшие 2-3 часа подача газа будет восстановлена", - сказал он.

А.Джавидан отметил, что во время пожара никто не пострадал.