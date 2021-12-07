https://news.day.az/world/1412506.html "Талибан" опять провел военный парад - ВИДЕО
"Талибан" опять провел военный парад - ВИДЕО
"Талибан" опять провел военный парад в Афганистане, демонстрируя технику, оставленную американцами.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал "BUYAN - Чё там в мире?".
Напомним, что предыдущий парал талибы проводили в начале ноября в Кандагаре.
Представляем читателям кадры с парада:
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