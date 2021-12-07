"Талибан" опять провел военный парад в Афганистане, демонстрируя технику, оставленную американцами.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал "BUYAN - Чё там в мире?".

Напомним, что предыдущий парал талибы проводили в начале ноября в Кандагаре.

Представляем читателям кадры с парада: