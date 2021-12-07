Мужчина сжег дом за $1,8 млн, пытаясь избавиться от змей

Житель США сжег свой дом дотла, пытаясь избавиться от нашествия змей. Об этом сообщает СNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Мужчина надеялся, что запах дыма вынудит рептилий отступить, но ситуация вышла из-под контроля.

По данным СМИ, инцидент произошел в штате Мэриленд, а цена сгоревшего дома составляет $1,8 млн. Сообщается, что змеи также беспокоили прошлого хозяина недвижимости - отчасти это и стало причиной продажи особняка.

Нынешний владелец дома придумал свой способ борьбы со змеями - дым. Для этого он использовал тлеющие угли, но забыл про меры безопасности, оставив рядом с ними легковоспламеняющиеся вещества.

Пожар начался в подвале, но быстро распространился по верхним этажам здания. В этот момент дома никого не было - пожарных вызвал сосед, проходящий мимо. На место происшествия приехали 75 спасателей, которые боролись с огнем в течение нескольких часов.

"Мы рекомендуем обращаться за помощью к профессионалам, если у вас есть проблемы с животными", - посоветовал представитель пожарного расчета Пит Пирингер.