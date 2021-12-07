https://news.day.az/world/1412541.html Стало известно время видеозвонка Байдена и Путина
Стало известно время видеозвонка Байдена и Путина
Видеозвонок президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на 19:00 (GMT+4) во вторник, 7 декабря, он пройдет в закрытом для прессы режиме. Это следует из графика, распространенного в понедельник вечером Белым домом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Перед этим у Байдена запланирован ежедневный разведбрифинг. Других мероприятий в графике американского лидера во вторник нет.
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