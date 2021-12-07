Стало известно время видеозвонка Байдена и Путина

Видеозвонок президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на 19:00 (GMT+4) во вторник, 7 декабря, он пройдет в закрытом для прессы режиме. Это следует из графика, распространенного в понедельник вечером Белым домом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Перед этим у Байдена запланирован ежедневный разведбрифинг. Других мероприятий в графике американского лидера во вторник нет.