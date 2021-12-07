В ЮАР запретили покидать страну заболевшим «омикроном»

В ЮАР заболевшие "омикрон"-штаммом COVID-19 не могут покидать страну, об этом сообщили в посольстве республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"ЮАР следует рекомендациям ВОЗ и обеспечивает соблюдение протоколов по охране здоровья от COVID-19 во время путешествий. Ни одному инфицированному человеку не разрешается покидать страну", - объяснили южноафриканские дипломаты.

В представительстве отметили, что ЮАР проводит переговоры с теми странами, которые запретили авиасообщение с республикой. В стране понимают причины такого решения, но считают, что подобные меры наносят определенный вред гражданам и бизнесу.

"Хотя мы уважаем право всех стран принимать необходимые меры предосторожности для защиты своих граждан, мы должны помнить, что эта пандемия требует сотрудничества и обмена опытом. Нашу непосредственную озабоченность вызывает ущерб, который эти ограничения наносят семьям, индустрии путешествий и туризма, а также бизнесу. ЮАР уже начала переговоры со странами, которые ввели запреты на поездки, с целью убедить их пересмотреть свое решение", - подчеркнули в посольстве.

Ряд мировых авиакомпаний приостановил авиасообщение с ЮАР из-за обнаружения там нового штамма коронавируса "омикрон".

Новый штамм COVID-19 B.1.1.529 был обнаружен в ноябре на юге Африки, его уже выявили в нескольких европейских странах, а также в Гонконге, Израиле и Австралии. По мнению экспертов, он опасен тем, что имеет "чрезвычайно большое количество мутаций".