В Ираке произошел взрыв

Взрыв произошел во вторник в городе Басра, расположенном на юго-востоке Ирака. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, вблизи одной из местных больниц был взорван заминированный автомобиль. По предварительным данным, семь человек погибли. Подробности инцидента уточняются.