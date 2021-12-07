В США полиция расстреляла мужчину, гонявшегося за школьным автобусом
Depozit faizini öncədən al!

Мужчина преследовал свою жену, которая через суд добилась запрета своему супругу приближения на определенное расстояние.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Мужчина хотел обстрелять школьный автобус, водителем которого являлась его жена, но находившиеся поблизости полицейские смогли обезвредить обезумевшего мужчину.