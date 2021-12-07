https://news.day.az/world/1412717.html В США полиция расстреляла мужчину, гонявшегося за школьным автобусом - ВИДЕО
В США полиция расстреляла мужчину, гонявшегося за школьным автобусом - ВИДЕО
Мужчина преследовал свою жену, которая через суд добилась запрета своему супругу приближения на определенное расстояние.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Мужчина хотел обстрелять школьный автобус, водителем которого являлась его жена, но находившиеся поблизости полицейские смогли обезвредить обезумевшего мужчину.
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