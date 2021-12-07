https://news.day.az/world/1412720.html В Москве автомобиль упал в реку - ВИДЕО
В Москве автомобиль упал в реку - ВИДЕО
В Москве на Бережковской набережной такси протаранило ограждение и упало в реку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
По информации Дептранса, ДТП произошло в районе дома 24 на Бережковской набережной.
В данный момент на месте работают оперативные службы. Обстоятельства, которые привели к ДТП, выясняются.
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