В Москве автомобиль упал в реку

В Москве на Бережковской набережной такси протаранило ограждение и упало в реку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

По информации Дептранса, ДТП произошло в районе дома 24 на Бережковской набережной.

В данный момент на месте работают оперативные службы. Обстоятельства, которые привели к ДТП, выясняются.